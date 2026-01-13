Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Μάχη “αιωνίων” στο βόλεϊ για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς

Το δημοτικό γυμναστήριο Μαρκόπουλου θα φιλοξενήσει (13/1, 18:00 ΕΡΤ 2 Σπορ) τον αγώνα του Σούπερ Καπ Ανδρών βόλεϊ ανάμεσα στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό και τον Κυπελλούχο Ελλάδας Ολυμπιακό, για την απονομή του πρώτου τροπαίου της νέας χρονιάς.

Ένα κλασικό ζευγάρι σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία, αφού, όπως υπογράμμισαν τα τεχνικά επιτελεία και οι αθλητές των δύο συλλόγων, το τι έχει γίνει στο παρελθόν αλλά και η τρέχουσα κατάσταση των ομάδων δεν έχει σημασία.

Η πειραϊκή ομάδα μετρά τρεις τίτλους στις επτά προηγούμενες συμμετοχές της, ενώ οι «πράσινοι» έχουν πανηγυρίσει το τρόπαιο δύο φορές στις έξι παρουσίες της.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 στο στο πλήρως αναβαθμισμένο Δημοτικό Γυμναστήριο Μαρκοπούλου και θα καλυφθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.