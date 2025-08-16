Παναθηναϊκός: Ζήτησε αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ λόγω Σάμσουνσπορ 

Την αναβολή του αγώνα για την 1η αγωνιστική της Super League απέναντι στον ΟΦΗ ζήτησε ο Παναθηναϊκός λόγω της αναμέτρησης για το Europa League απέναντι στην Σάμσουνσπορ.

Ο νέος κανονισμός του ελληνικού πρωταθλήματος δίνει το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να αιτηθεί την αναβολή ενός αγώνα και οι “πράσινοι” το έκαναν για το ματς με τον ΟΦΗ στις 24 Αυγούστου.

O Παναθηναϊκός θα παίξει στις 21/8 στην Αθήνα και στις 28/8 στην Σαμψούντα με την Σαμσουνσπόρ και θέλουν να έχουν αποκλειστικά το μυαλό τους σε αυτά τα ματς για να συνεχίσουν στο Europa League