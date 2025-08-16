Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Ζήτησε αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ λόγω Σάμσουνσπορ 

Οι δύο αγώνες είναι καθορισμένοι για τις 21 και τις 28 Αυγούστου

Παναθηναϊκός: Ζήτησε αναβολή του αγώνα με τον ΟΦΗ λόγω Σάμσουνσπορ 
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Την αναβολή του αγώνα για την 1η αγωνιστική της Super League απέναντι στον ΟΦΗ ζήτησε ο Παναθηναϊκός λόγω της αναμέτρησης για το Europa League απέναντι στην Σάμσουνσπορ.

Ο νέος κανονισμός του ελληνικού πρωταθλήματος δίνει το δικαίωμα στον Παναθηναϊκό να αιτηθεί την αναβολή ενός αγώνα και οι “πράσινοι” το έκαναν για το ματς με τον ΟΦΗ στις 24 Αυγούστου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Παναθηναϊκός θα παίξει στις 21/8 στην Αθήνα και στις 28/8 στην Σαμψούντα με την Σαμσουνσπόρ και θέλουν να έχουν αποκλειστικά το μυαλό τους σε αυτά τα ματς για να συνεχίσουν στο Europa League

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ