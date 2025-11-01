Παναθηναϊκός: Μήνυμα στους οπαδούς πριν τον Βόλο – «Η συμπεριφορά όλων να είναι πρέπουσα, ώστε να αποφευχθεί τιμωρία»

H ΠΑΕ Παναθηναϊκού λίγο πριν τον αγώνα της ομάδας με τον Βόλο στον Πανθεσσαλικό, εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ζητάει από τον κόσμο της ομάδας να έχει κόσμια συμπεριφορά.

Για την 9η αγωνιστική της Super League, ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί με αρκετό κόσμο.

Η πράσινη ΠΑΕ, μέσω ανακοίνωσης, ζήτησε από τον κόσμο της να επιδείξει την πρέπουσα συμπεριφορά, προστατεύοντας έτσι την ομάδα από πιθανή τιμωρία.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Σήμερα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο ο Παναθηναϊκός θα έχει στο πλευρό του χιλιάδες φίλους της ομάδας. Το Τριφύλλι, πέρα από το σημαντικό βαθμολογικά σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Βόλο, έχει μπροστά του δύο συνεχόμενα εντός έδρας ντέρμπι στο πρωτάθλημα και θα έχει ανάγκη κι εκεί μία κατάμεστη Λεωφόρο που θα φέρει την ομάδα μας πιο κοντά στη νίκη.

Επομένως απόψε στο Πανθεσσαλικό πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή περιφρούρηση της κερκίδας όπου θα φιλοξενηθούν χιλιάδες φίλαθλοί μας. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται την ώθηση που θα δώσει η φωνή και η βροντερή παρουσία των φίλων μας.

Παράλληλα θα πρέπει η συμπεριφορά όλων να είναι η πρέπουσα, προκειμένου να αποφευχθεί τιμωρία που δύναται να στερήσει από την ομάδα τη δυναμική του γεμάτου “Απόστολος Νικολαΐδης”. Κανένα αντικείμενο, καμία κροτίδα, μόνο φωνή και παλμός!».