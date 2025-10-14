Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Παναθηναϊκός: Με Κέντρικ Ναν κόντρα στην Βιλερμπάν

Καλά νέα για τους 'Πράσινους"

Παναθηναϊκός: Με Κέντρικ Ναν κόντρα στην Βιλερμπάν
Στην διάθεση του Έργκιν Αταμάν τέθηκε ο Κέντρικ Ναν μία μέρα πριν το πρώτο παιχνίδι της διπλής βδομάδας για τον Παναθηναϊκό απέναντι στη Βιλερμπάν.

Ο Αμερικανός γκαρντ των “πρασίνων” απουσίασε από το ντέρμπι πρωταθλήματος του Παναθηναϊκού στην έδρα του Ολυμπιακού και έκανε εξετάσεις στο γόνατο αμέσως μετά το παιχνίδι στο ΣΕΦ, οι οποίες ήταν καθαρές.

Ο Ναν συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση του Παναθηναϊκού την Τρίτη (14/10) και θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του ΟΑΚΑ

Δύο μέρες μετά το ντέρμπι, ο Κέντρικ Ναν υπολογίζεται για το ματς με τη Βιλερμπάν και την Αναντολού Εφές βάζοντας τέλος στην αγωνία των οπαδών του “τριφυλλιού”.

