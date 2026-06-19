Κάιλ Αλεξάντερ: Στον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028 ο Καναδός σέντερ

Ο ΠΑΟΚ επισημοποίησε την συμφωνία με τον Καναδό σέντερ Κάιλ Αλεξάντερ (Kyle Alexander) που υπέγραψε με την ομάδα της Θεσσαλονίκης συμβόλαιο μέχρι το 2028.

Μετά την πρώτη βόμβα με Νικ Καλάθη, ο Δικέφαλος του Βορρά ολοκλήρωσε ακόμη μία σπουδαία κίνηση με τον πρώην ψηλό της Τουρκ Τέλεκομ. Με ύψος 2,08 μέτρα, ο Αλεξάντερ έπαιξε κολεγιακό μπάσκετ στο Τενεσί πριν ξεκινήσει την επαγγελματική του καριέρα στην G League του NBA. \

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Έκανε επίσης εμφανίσεις στο NBA με τους Μαϊάμι Χιτ πριν μετακομίσει στην Ευρώπη το 2020. Από τότε, o Κάιλ Αλεξάντερ (Kyle Alexander) αγωνίστηκε σε Φουενλαμπράδα, Βαλένθια , Χάποελ Τελ Αβίβ και Τουρκ Τέλεκομ. Τις δύο τελευταίες σεζόν με τον τουρκικό σύλλογο είχε κατά μέσο όρο 9,7 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 1,1 ασίστ και 1,1 μπλοκ σε όλες τις διοργανώσεις.

Διεθνής με τον Καναδά, ο Αλεξάντερ ήταν επίσης μέλος της ομάδας που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο ​​του 2023 όπου και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Kyle Alexander για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο Καναδός σέντερ, που διαθέτει σημαντική εμπειρία από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έρχεται για να προσθέσει ποιότητα, αθλητικότητα και αποτελεσματικότητα στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και θα φορέσει την ασπρόμαυρη φανέλα μέχρι το 2028.

Ο Kyle John Solomon Alexander γεννήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 1996 στο Scarborough του Οντάριο στον Καναδά, έχει ύψος 2μ.08 και αγωνίζεται ως σέντερ.

Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του Tennessee, όπου αγωνίστηκε από το 2015 έως το 2019, ολοκληρώνοντας την κολεγιακή του καριέρα (τη σεζόν 2018-19) με 7,3 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και 1,7 κοψίματα ανά αγώνα.

Το 2019 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη G League και τους Sioux Falls Skyforce, ενώ αγωνίστηκε και στο ΝΒΑ με τους Miami Heat.

Από την 2020 βρίσκεται στην Ευρώπη και έχει κάνει αισθητή την παρουσία του αγωνιζόμενος αρχικά με τη Fuenlabrada (2020-22) και στη συνέχεια με Valencia, Hapoel Tel Aviv και Τurk Telekom.

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Την τελευταία διετία αγωνίστηκε σε Eurocup και τουρκικό πρωτάθλημα με την Turk Telekom και τη σεζόν 2024-25 αναδείχθηκε πρώτος μπλοκέρ του EuroCup, με 2,2 κοψίματα ανά αγώνα, επιβεβαιώνοντας τη φήμη του, ως ενός από τους πλέον αποτελεσματικούς αμυντικούς ψηλούς της διοργάνωσης.

Ολοκλήρωσε τη σεζόν 2025-26 με 9,7 πόντους, 5,7 ριμπάουντ, 1,1 ασσίστ και 1,1 κοψίματα κατά μέσο όρο σε 49 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Alexander είναι επίσης διεθνής με την Εθνική ομάδα του Καναδά, με την οποία αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023.»