Παναθηναϊκός: Αναχώρησε για την Σεβίλλη η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ενόψει της ρεβάνς με την Μπέτις (φωτογραφίες)

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε από το «Ελ. Βενιζέλος» με προορισμό την Σεβίλλη και την σημαντική ρεβάνς με την Ρεάλ Μπέτις για τους «8» του Europa League (22:00, 19/03).

Το τριφύλλι ταξιδεύει με μαξιλάρι ασφαλείας 1 γκολ, από την νίκη στο ΟΑΚΑ, και θα επιχειρήσει να κάνει το σημαντικότερο ευρωπαϊκό βήμα του συλλόγου την τελευταία 20ετία. Παρότι δεν ήταν το φαβόρι όταν κληρώθηκε με την Ισπανική ομάδα, ο Παναθηναϊκός έφερε «τούμπα» τις αποδόσεις και πλέον είναι με τον ένα πόδι για τους «8» του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκαν με χαμόγελα στο αεροδρόμιο, παρά την ισοπαλία με τον Παναιτωλικό λίγες μέρες πριν. Πιστεύουν στην πρόκριση και το δείχνουν με κάθε τρόπο.