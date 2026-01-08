Παναθηναϊκός AKTOR – Βίρτους Μπολόνια: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Επιστροφή στις νίκες στη Euroleague αναζητά ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη (8/1, 21:15 Novasports Prime), όταν υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια, στο Telekom Center Athens, για την 21η αγωνιστική.

Μετά το νικηφόρο σερί τους, 3-0, οι παίκτες του Εργκίν Αταμάν, γνώρισαν δύο διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο μέσα στην έδρα τους, υποχώρησαν στο 12-8 στον βαθμολογικό πίνακα, με την απογοήτευση να έχει επηρεάσει σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο τους «πράσινους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι αφού η γλυκιά εκδίκηση για την ήττα στο Μιλάνο στον 1ο γύρο, δεν ήρθε απέναντι στην Αρμάνι, ο Παναθηναϊκός θα επιδιώξει να την πάρει κόντρα στη Βίρτους σε “back to back” ματς με ιταλικές ομάδας, αφού και στην Μπολόνια είχε ηττηθεί η ομάδα του Αταμάν, με 92-75, στις 24 Οκτωβρίου. Η Βίρτους έχει ρεκόρ 10-10 και προέρχεται από δύο διαδοχικές νίκες επί των Αρμάνι και Ζαλγκίρις, για την 19η και 20ή αγωνιστική αντίστοιχα. Τελευταία φορά που δοκίμασε τη γεύση της ήττας η ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς ήταν από τον Ολυμπιακό, στη “Virtus Arena” (94-97), για την 18η αγωνιστική.

Στο ντέρμπι με τη Ζαλγκίρις Κάουνας (83-79), ο Ντέρικ Άλστον Τζούνιορ αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ της Βίρτους με 20π., 6ρ., 2ασ. και 1κλ, 15 πόντους σημείωσε ο Μάθιου Μόργκαν, 12 πόντους ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού Λούκα Βιλντόσα, ο οποίος δεν θ’ αγωνιστεί στο T-Center και απο 11 οι Σαλιού Νιανγκ (και 7ρ.) και Κάρσεν Έντουαρντς. O Βιλντόσα ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό και δεν είναι σε θέση να ενισχύσει την ομάδα του κόντρα στους «πράσινους».

Ο Εργκίν Αταμάν υπολογίζει στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, ο οποίος αν και ήταν στη δωδεκάδα απέναντι στην Αρμάνι, δεν πήρε χρόνο συμμετοχής. Ο 24χρονος φόργουορντ προπονήθηκε την Τετάρτη (7/1) και αναμένεται να πάρει χρόνο κόντρα στη Βίρτους. Εκτός παραμένει ο Ντίνος Μήτογλου που έχει υποστεί θλάση στον οπίσθιο μηριαίο.

Ο Παναθηναϊκός μετρά 87,7 πόντους μέσο όρο στην επίθεση, ενώ η Βίρτους 83,1. Στην άμυνα, οι Ιταλοί είναι καλύτεροι, αφού δέχονται 83 πόντους μέσο όρο, ενώ οι «πράσινοι» 85,7.

Πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν για τη Βίρτους είναι ο Κάρσεν Έντουαρντς με 17,4 πόντους έχοντας ξεκινήσει βασικός στα 18 παιχνίδια από τα 19 που έχει αγωνιστεί στη Euroleague. O Σαλιού Νιανγκ είναι πρώτος ριμπάουντερ με 4,4

Τον αγώνα Παναθηναϊκός-Βίρτους Μπολόνια θα διευθύνουν οι Σρέτεν Ράντοβιτς (Κροατία), Σέφι Σεμές (Ισραήλ) και Αμίτ Μπάλακ (Τουρκία).