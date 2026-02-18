Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επέστρεψαν οι φανέλες με την Ακρόπολη ύστερα από τη παρέμβαση Γιαννακόπουλου

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δίνει τη δική του μάχη στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Αυτό που συγκέντρωσε τα βλέμματα είναι η επιστροφή των παικτών του Παναθηναϊκού AKTOR στις φανέλες που φορούσαν την χρονιά που κατακτήθηκε το τρόπαιο της Euroleague το 2024 και είχαν πάνω την Ακρόπολη.

Η συγκεκριμένη ενέργεια ήταν μια απαίτηση του ισχυρού άνδρα της ομάδας Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ο οποίος είχε τονίσει σε ανάρτηση του πως θα πάρει δραστικά μέτρα εάν δεν γινόταν αυτή η αλλαγή.