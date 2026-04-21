Πέδρο Μαρτίνεθ ο προπονητής της χρόνιας στην EuroLeague

Ο Πέδρο Μαρτίνεθ της Βαλένθια όπως ήταν αναμενόμενο αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς στην EuroLeague μετά την καταπληκτική πορεία της ομάδας του που τερμάτισε στην regular season με το 2ο καλύτερο ρεκόρ (25-13) της διοργάνωσης.

Προπονώντας στην EuroLeague για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2018 με έναν σύλλογο που επέστρεψε στη διοργάνωση μετά από ένα χρόνο απουσίας, ο Μαρτίνεθ πραγματικά παρουσίασε ένα εντυπωσιακό σύνολο στο παρκέ.

Pedro Martínez is the 2025–26 Alexander Gomelskiy Coach of the Year 🏆



The @valenciabasket head coach guided his team to an impressive 25–13 record in their first season back in the EuroLeague 👏



The first coach to claim both EuroLeague & EuroCup Coach of the Year honors!… — EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2026

Μάλιστα, η ισπανική ομάδα όχι μόνο είχε τη δεύτερη καλύτερη επίδοση σε νίκες, αλλά ηγήθηκε της κανονικής περιόδου σε σκοράρισμα (90,9 πόντοι ανά παιχνίδι) και κατατάχθηκε μεταξύ των κορυφαίων σε πολλές άλλες στατιστικές κατηγορίες.

Στην ψηφοφορία πίσω από τον τεχνικό της Βαλένθια βρίσκεται ο Τόμας Μασιούλις της Ζάλγκιρις, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Σαρούνας Γιασικεβίτσιους της πρωταθλήτριας Φενέρμπαχτσε να τον ακολουθεί.