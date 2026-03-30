Παναθηναϊκός AKTOR: Δήλωσε στο ρόστερ του τον Νεοκλή Αβδάλα

Νέο πρόσωπο εμφανίστηκε στο ρόστερ του Παναθηναϊκού AKTOR καθώς ο Νεοκλής Αβδάλας δηλώθηκε στην Stoiximan GBL για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο Έλληνας γκαρντ βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, αφού ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού στο NCΑA, για λογαριασμό του «τριφυλλιού». Ο Εργκιν Αταμάν θα τον έχει στην διάθεσή του μόνο στο Ελληνικό πρωτάθλημα καθώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Euroleague.

Στο NCAA με την φανέλα της Βιρτζίνια Τεκ είχε 12.1 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 4.6 ασίστ κατά μέσο όρο και το ερχόμενο καλοκαίρι θα δει τις επιλογές του στα κολλέγια της Αμερικής ενώ έχει την δυνατότητα να συμμετέχει και στο NBA Draft.