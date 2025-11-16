Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης 82-77: Αγχώθηκε αλλά νίκησε

Γλίτωσε το κάζο

Παναθηναϊκός AKTOR – Άρης 82-77: Αγχώθηκε αλλά νίκησε
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Παναθηναϊκός AKTOR επικράτησε 82-77 του Άρη για την Basket League το βράδυ της Κυριακής 16/11.

Οι «πράσινοι» αν και σε όλη τη διάρκεια του αγώνα κυνηγούσαν την ομάδα της Θεσσαλονίκης τελικά βρήκαν τις λύσεις και στο τέλος πήραν τη νίκη.

Ντεμπούτο για τον Παναθηναϊκό AKTOR έκανε ο Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος είχε 13 πόντους και έβαλε το λιθαράκι του για να πάρουν οι «πράσινοι» τη νίκη.

