Παναθηναϊκός – ΑΕΛ: Αποδοκιμασίες για παίκτες και Μπενίτεθ μετά τη γκέλα

Αποδέκτες αποδοκιμασιών από τους φίλους του Παναθηναϊκού για την ισοπαλία με την ΑΕΛ έγιναν ο Ράφα Μπενίτεθ και οι παίκτες στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες τα άκουσαν αμίλητοι από τη Θύρα 13, ενώ κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του Ράφα Μπενίτεθ ακούστηκαν έντονες αποδοκιμασίες και προς το πρόσωπο του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το πώς εξηγεί το αποτέλεσμα: “Στο πρώτο μέρος δεν ήμασταν καλοί, προσπαθούσαμε αλλά δεν μας έβγαιναν τα πράγματα όπως τα θέλαμε. Στο δεύτερο μέρος ήμασταν σαφώς καλύτεροι, σε ένα παιχνίδι που σημαδεύτηκε από αρκετές καθυστερήσεις. Δεχτήκαμε ένα γκολ στην αρχή του δευτέρου μέρους από μία αντεπίθεση, μετά προσπαθήσαμε, βάλαμε το γκολ της ισοφάρισης αλλά δυστυχώς δεν καταφέραμε να κερδίσουμε το παιχνίδι”.

Για το ότι δέχτηκε ξανά γκολ ο Παναθηναϊκός από τρανζίσιον: “Πρέπει να είμαστε καλύτεροι και πιο ακριβείς στο δικό μας επιθετικό τρίτο ώστε να μην επιτρέπουμε στον αντίπαλό μας να βγάζει αυτές τις αντεπιθέσεις. Θα πρέπει επίσης να τελειώνουμε καλύτερα τις φάσεις που έχουμε μπροστά ενώ υπάρχει και κάτι που ο κόσμος ίσως να μην το πολυκαταλαβαίνει αλλά είχαμε και τέσσερις ποδοσφαιριστές που δεν ήταν διαθέσιμοι σήμερα ενώ ήταν διαθέσιμοι στο προηγούμενο παιχνίδι”.