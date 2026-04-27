Χαμός σε ρινγκ στην Τουρκία: Τούρκος πυγμάχος βγήκε νοκ άουτ από Ρώσο και ακολούθησε συμπλοκή (βίντεο)

Ο αγώνας πυγμαχίας στην Τραπεζούντα της Τουρκίας μεταξύ ενός Ρώσου και ενός Τούρκου πυγμάχου παραδόθηκε στο χάος με αθλητές, προπονητές και θεατές να γίνονται ένα κουβάρι.

Οι διαιτητές που βρέθηκαν στην μέση του καυγά αναγκάστηκαν να διακόψουν τον αγώνα στο Αθλητικό Κέντρο Besirli. Όλα άρχισαν όταν ο Ρώσος φαίνεται πως είχε βγάλει νοκ άουτ τον αντίπαλό του, ο οποίος παίζει… εντός έδρας. Όσο ο Εμιχράν Καλκάν έλαβε την περίθαλψη του διαιτητή, ο Σεργκέϊ Γκορόκοφ πανηγύρισε πολύ έντονα και όταν ο προπονητής του Ρώσου πλησίαζε την γωνία του Τούρκου, τα αίματα άναψαν

Trabzon'daki olaylı boks maçı dünya gündeminde!



Trabzon’da, Rus boksör Sergei Gorokhov'un, 'Türk Tankı' lakaplı milli boksör Emirhan Kalkan’ı yenmesinin ardından ringte yaşananlar dünya çapında gündem oldu!

Her iki boksör UBO Dünya Şampiyonluk Kemeri için ringe çıkmıştı.… pic.twitter.com/APJ0GV7Kkh— Çetin AYDIN (@cacetinaydin) April 26, 2026

Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα και η λεκτική κόντρα μετατράπηκε πολύ γρήγορα σε σωματική επίθεση με συμμετοχή πολλών ατόμων από τις ομάδες των αθλητών αλλά και άτομα που βρίσκονταν στον περιβάλλοντα χώρο του ρινγκ.

Επικράτησε χάος για μερικά λεπτά καθώς βίντεο που αναρτήθηκαν από την συμπλοκή έδειχναν πλαστικές καρέκλες να ίπτανται, καθώς και γροθιές και κλωτσιές να ανταλλάσσονται μεταξύ των εμπλεκομένων.

Το προσωπικό ασφαλείας προσπάθησε να παρέμβει, αλλά δυσκολεύτηκε να περιορίσει την κατάσταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Trabzon’daki UBO Dünya Şampiyonluk maçında gerginlik çıktı. Emirhan Kalkan–Sergei Gorokhov karşılaşmasının ardından seyirciler ringe girdi, kavga büyüdü. Sandalyeler havada uçuştu, tekme ve yumruklar cep telefonu kameralarına yansıdı.https://t.co/1ahh36rKRl— Karar Haber (@KararHaber) April 26, 2026

Η έκταση της αναταραχής ανάγκασε τους υπεύθυνους να διακόψουν τον αγώνα πριν από τη λήξη του. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ βίντεο της συμπλοκής έχουν κυκλοφορήσει ευρέως.

Να πούμε εδώ, ότι ο Τούρκος πυγμάχος Εμιρχάν Καλκάν αντιμετώπισε τον Ρώσο αντίπαλό του Σεργκέι Γκορόκοφ για τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή UBO στον Τραπεζούντα, έναν τίτλο που απονέμεται από την Universal Boxing Organization. Trabzon’da bir boks maçında seyirciler ringe atlayıp Rus boksöre saldırdı.



Beşirli’de düzenlenen boks müsabakasında Türk boksör Emirhan Kalkan ile Rus boksör Sergei Gorokhov karşı karşıya geldi.



Müsabaka sırasında iki sporcu arasında gerilim yaşandı. Ancak köşelerine… pic.twitter.com/nQpfN9AReA April 26, 2026

Ο Τούρκος αθλητής δήλωσε από τη μεριά του: «Είμαι πολύ στενοχωρημένος για τα όσα συνέβησαν, θα ήθελα να μην είχαν γίνει, θα ήθελα να μην είχε συμβεί, αλλά δηλαδή σε μια τέτοια κατάσταση, τι δουλειά είχε ο προπονητής του Ρώσου αντιπάλου στη γωνία μας; Τρέχει και έρχεται, κάνει μια τέτοια κίνηση. Δηλαδή, σε τέτοια περιβάλλοντα, μια σπίθα μπορεί να ανάψει έτσι μια φωτιά.»