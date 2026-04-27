Χρηματιστήριο: Ανοδικές τάσεις στο άνοιγμα της συνεδρίασης – Υποτονικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ήπιας ανοδικής κίνησης των ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων.

Θετικά στην ανοδική κίνηση της αγοράς επιδρά και η ανακοίνωση από τον οίκο Stoxx ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από καθεστώς Αναδυόμενης σε Ανεπτυγμένη αγορά, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2026.

O Γενικός Δείκτης Τιμών, στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.239,05 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,86%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 29,58 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,74%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (+3,21%), της Allwyn (+2,57%), της Optima Bank (+1,87%), της Alpha Bank (+1,59%), της Viohalco (+1,56%) και της Κύπρου (+1,53%).

Αντιθέτως, πτώση καταγράφει μόνο η μετοχή της Coca Cola HBC (-0,41%).

Ανοδικά κινούνται 71 μετοχές, 12 πτωτικά και 9 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές Μουζάκης(κ) (+9,17%) και Ιντρακόμ (+6,15%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές Minerva (-5,83%) και Attica Bank (-1,67%).

Υποτονικό κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στην έναρξη των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στη νέα καθυστέρηση των ειρηνευτικών συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν, μια εξέλιξη που οδήγησε ανοδικά τις τιμές πετρελαίου.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 ήταν αμετάβλητος στις 610,86 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στο πετρέλαιο Μπρεντ κατέγραψαν νωρίτερα άνοδο κατά 1,3% στα 106,68 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό WTI σημείωσε άνοδο 1% στα 95,35 δολάρια το βαρέλι.