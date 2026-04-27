Νταβίντ Κάρμο: Αρπάχτηκε με τους οπαδούς της Οβιέδο ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού (βίντεο)

Ο πρώην κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού την σεζόν 2024-25, Νταβίντ Κάρμο, συνεχίζει την καριέρα του στην Οβιέδο της Laliga με τις σχέσεις του με τους οπαδούς να μην είναι η καλύτερη.

Ο 26χρονος από την Ανγκόλα πέρασε στον πάγκο στο 65′ έχοντας δεχτεί 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο, στον εντός έδρας αγώνα με την Έλτσε. Η εμφάνισή του μάλλον δεν ικανοποίησε τους οπαδούς της ομάδας αφού άρχισαν να τον αποδοκιμάζουν όταν κατευθύνονταν προς τον πάγκο.

David Carmo 🇵🇹 saiu e teve um bate-boca com os próprios adeptos do Oviedo 😳#DAZNLALIGA pic.twitter.com/Fgi4JEPDUO— DAZN Portugal (@DAZNPortugal) April 26, 2026

Φυσικά ο Κάρμο ανταπέδωσε και το προπονητικό επιτελείο προσπάθησε να τον ηρεμήσει. Ο άλλοτε βασικός και αναντικατάστατος αμυντικός των «ερυθρόλευκων» δυσκολεύεται να βρει τα πατήματά του μετά από αλλεπάλληλους δανεισμούς.

Μετά τον Ολυμπιακό επέστρεψε στην Πόρτο (μορφή δανεισμού ) και παραχωρήθηκε ως δανεικός στην Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρότι οι Άγγλοι τον ξαναέδωσαν στους Πειραιώτες, δεν ικανοποιησε τις προσδοκίες που είχαν για εκείνον και δεν επιδίωξαν να τον κρατήσουν.

Επέστρεψε το 2025 στην Αγγλία και από εκεί παραχωρήθηκε ξανά με μορφή δανεισμού στην Οβιέδο, από την οποία φαίνεται πως θα αποχωρήσει το καλοκαίρι.