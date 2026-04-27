Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;
Η νέα επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ θα τον ωφελήσει πολιτικά;
Σοκ στην Τότεναμ: Ο Τσάβι Σίμονς υπέστη ρήξη χιαστού – Χάνει το Μουντιάλ 2026

Άσχημα νέα για τον νεαρό μέσο που θα χάσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ολλανδία

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Δυσάρεστα νέα για την Τότεναμ καθώς οΤσάβι Σίμονς υπέστη ρήξη χιαστού στον αγώνα με την Γούλβς στις 25/04 καιθα χάσει το Μουντιάλ 2026.

Ο 23χρονος Ολλανδός στο 60′ της αναμέτρησης διεκδίκησε άτσαλα την μπάλα και σωριάστηκε στο χορτάρι. Οι σπαραγμοί του ήταν αρκετοί για να καταλάβει κανείς την σοβαρότητα του τραυματισμού του , με τα χειρότερα να επιβεβαιώνονται.

Η Τότεναμ έχει άλλα 4 παιχνίδια για την λήξη της κανονικής διάρκειας της Premier League, βρισκόμενη στην ζώνη του υποβιβασμού (18η). Ο Τσάβι αποτελούσε βασική επιλογή των προπονητών του φέτος και οι Σπερς θα πρέπει να βρουν άμεσα αντικαταστάτη στα πλάνα τους.

Τα νέα χειροτερεύουν καθώς δεν θα είναι διαθέσιμος και για την εθνική Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο το ερχόμενο καλοκαίρι, με αντιπάλους την Σουηδία, Τυνησία και Ιαπωνία στον όμιλο.

