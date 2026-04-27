Σοκ στην Τότεναμ: Ο Τσάβι Σίμονς υπέστη ρήξη χιαστού – Χάνει το Μουντιάλ 2026

Δυσάρεστα νέα για την Τότεναμ καθώς οΤσάβι Σίμονς υπέστη ρήξη χιαστού στον αγώνα με την Γούλβς στις 25/04 καιθα χάσει το Μουντιάλ 2026.

Ο 23χρονος Ολλανδός στο 60′ της αναμέτρησης διεκδίκησε άτσαλα την μπάλα και σωριάστηκε στο χορτάρι. Οι σπαραγμοί του ήταν αρκετοί για να καταλάβει κανείς την σοβαρότητα του τραυματισμού του , με τα χειρότερα να επιβεβαιώνονται.

🚨 Lesión Xavi Simons



Según las imágenes y el mecanismo de lesión:



🔴 El escenario más pesimista apunta a una lesión del LCA + menisco.



🟠 En el mejor de los casos sería una lesión ligamentosa menos grave (LLI).



❌ Se perdería el Mundial 2026 al 100%. pic.twitter.com/DJg2bcjgLb— Ángel Villanueva (@angelphysio) April 26, 2026

Η Τότεναμ έχει άλλα 4 παιχνίδια για την λήξη της κανονικής διάρκειας της Premier League, βρισκόμενη στην ζώνη του υποβιβασμού (18η). Ο Τσάβι αποτελούσε βασική επιλογή των προπονητών του φέτος και οι Σπερς θα πρέπει να βρουν άμεσα αντικαταστάτη στα πλάνα τους.

Τα νέα χειροτερεύουν καθώς δεν θα είναι διαθέσιμος και για την εθνική Ολλανδίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο το ερχόμενο καλοκαίρι, με αντιπάλους την Σουηδία, Τυνησία και Ιαπωνία στον όμιλο.