Παναθηναϊκός – ΑΕΚ: Οι ενδεκάδες του ντέρμπι – Στις 21:00 η σέντρα

Λίγο πριν την έναρξη του μεγάλου ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στη Λεωφόρο το βράδυ της Κυριακής (30/11), οι προπονητές γνωστοποίησαν τις αρχικές ενδεκάδες.

Ο Ράφα Μπενίτεθ επέλεξε ο Παναθηναϊκός να παίξει με τριάδα στην άμυνα με τον Γεβντάι ανάμεσα στους δύο πλαϊνούς αμυντικούς, ενώ Καλάμπρια και Ζαρουρί θα παίξουν σε όλη την πλευρά. Αμυντικά χαφ για τους πράσινους θα είναι οι Σιώπης και Τσιριβέγια.

Για την ΑΕΚ ο Νίκολιτς θα αγωνιστεί με τον Καλοσκάμη στα άκρα της επίθεσης και τον Ζοάο Μάριο στο κέντρο.

Οι ενδεκάδες:

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι – Γέντβαϊ, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Καλάμπρια- Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας- Τετέ, Ζαρουρί, Σφιντέρσκι.

ΑΕΚ: Στρακόσια, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Πινέδα, Μάνταλος, Γκατσίνοβιτς, Καλοσκάμης, Ζοάο Μάριο, Γιόβιτς.