Συναγερμός σε σούπερ μάρκετ στη Σουηδία: Ανέβασαν τη θερμοκρασία σε καταψύκτες στους 50 βαθμούς – Φόβοι για κυβερνοεπίθεση

Η θερμοκρασία σε καταψύκτες σε διάφορα σουηδικά καταστήματα τροφίμων αυξήθηκε απότομα στη διάρκεια της νύχτας, όπως δήλωσαν σήμερα οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ ICA και Coop, με τουλάχιστον ένα κατάστημα να αποδίδει το περιστατικό σε κυβερνοεπίθεση.

Η γαλλική αστυνομία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι χάκερς πήραν τον έλεγχο μονάδων ψύξης σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ σε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα να καταστραφούν τρόφιμα και να προκληθούν πυρκαγιές και που αποκάλυψε παράλληλα τα τρωτά σημεία διασυνδεδεμένων συστημάτων.

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BREAKING: 🇸🇪 Swedish grocery giant ICA, one of Sweden’s largest supermarket chains, says several of its stores have been hit by a cyberattack overnight, causing refrigerators and freezers to be remotely set to 50°C. The incident has likely resulted in large quantities of food spoiling. Multiple stores, including ICA Kvantum in Sjöbo and Tomelilla, have reported being affected. ICA says stores will remain closed during the morning and are expected to reopen at 9:00 a.m. Swedish time. The company has apologized to customers and says it is working to restore normal operations. The incident comes amid a wave of cyberattacks targeting businesses recent weeks, following similar incidents reported in France and the United States.— GeoInsider (@InsiderGeo) November 2, 2026

Σουηδικό κατάστημα δήλωσε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η θερμοκρασία στα ψυγεία και τους καταψύκτες του ρυθμίστηκε στους 50 βαθμούς Κελσίου, αντίστοιχο με την επίθεση στη Γαλλία.

BREAKING: Belgium is now affected too by a major IT incident disrupting refrigeration systems across multiple supermarket chains. More than 40 Delhaize stores, 15 Carrefour locations, and around five Spar outlets are reporting problems. Refrigerators and freezers are reportedly heating up to 15°C, putting food supplies at risk. November 2, 2026

«Γνωρίζουμε ότι ένας περιορισμένος αριθμός καταστημάτων επηρεάστηκε στη διάρκεια της νύχτας από περιστατικό, που είχε επίπτωση στα συστήματα ψύξης και κατάψυξης», δήλωσε εκπρόσωπος της ιδιωτικής αλυσίδας ICA σε email.

Ο ιδιωτικός όμιλος σούπερ μάρκετ Coop δήλωσε στην εφημερίδα Aftonbladet ότι έξι από τα καταστήματά του επηρεάστηκαν από παρόμοια περιστατικά. Ο όμιλος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.