Σκάνδαλο στημένων αγώνων: Ο Παναγιώτης Γιαννάκης θα καταθέσει προς υποστήριξη της κατηγορίας

Ως μάρτυρας για την υπόθεση με τους στημένους αγώνες στο ελληνικό μπάσκετ αναμένεται να καταθέσει τη Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου ο Παναγιώτης Γιαννάκης.

Συγκεκριμένα, ο δικηγόρος του “δράκου” του ελληνικού μπάσκετ, Ανδρέας Μήτσαινας, εξερχόμενος από το γραφείο του ανακριτή, είπε: «Ο Παναγιώτης Γιαννάκης επιθυμεί να καταθέσει στην υπόθεση και ενδεχομένως αν χρειαστεί να προχωρήσει σε δήλωση υποστήριξης κατηγορίας».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Θα επιστρέψω μετά το μεσημέρι», πρόσθεσε ο δικηγόρος. «Ο ίδιος (σ.σ. Παναγιώτης Γιαννάκης) θα πάρει θέση τη Δευτέρα, όταν θα έχουμε λάβει γνώση περισσότερων πραγμάτων, για τα εκδικητικά σφυρίγματα ή οτιδήποτε άλλο σχετίζεται με το πρόσωπό του».

Σύμφωνα με τον κ. Μήτσαινα, η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τις αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας για εκδικητικά σφυρίγματα σε βάρος του Παναγιώτη Γιαννάκη και «ενδεχομένως ότι άλλο υπάρχει στη δικογραφία το οποίο δεν έχει έρθει σε γνώση σε εμάς».

Σημειώνεται ότι στην κατάθεση ενός εκ των δύο μαρτύρων, οι οποίοι «άνοιξαν» την υπόθεση, ο επιχειρηματίας και πρώην πρόεδρος ομάδων μπάσκετ της Β’ κατηγορίας, έκανε λόγο για διπλή τεχνική ποινή και αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη -προπονητή τότε του Άρη- από συγκεκριμένο παιχνίδι.

«Ο κ. Γιαννάκης είναι ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ», σημείωσε ο δικηγόρος του, τονίζοντας ότι όσα συμβαίνουν τώρα «είναι μια σκιά στο ελληνικό μπάσκετ και ο ίδιος θα συμβάλει στο να αποκαλυφθεί τι υπήρξε και εναντίον του».

Στο μεταξύ πριν από την έναρξη της απολογίας τού πρώτου κατηγορούμενου πρώην διαιτητή, ο κατηγορούμενος Βαγγέλης Λιόλιος δια του συνηγόρου του, Παναγιώτη Παπαϊωάννου, ζήτησε από τον ανακριτή την εξέταση τριών παραγόντων της διαιτησίας. Οι μάρτυρες που πρότεινε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης είναι ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, ένα μέλος της ΚΕΔ και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διαιτητών Ελλάδος.

Σε δήλωση του, ο συνήγορος του Ευάγγελου Λιόλιου ανέφερε: «Κατέθεσαν τρεις διαιτητές και άνθρωποι της Ομοσπονδίας και της διαιτησίας, που εξήγησαν τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι διαιτητές. Οι μάρτυρες κατέθεσαν στον ανακριτή στοιχεία με τα οποία αξιολογούνται οι διαιτητές, κατέθεσαν γεγονότα για το πώς λειτουργούσαν οι εμφανείς και θεσμικοί, όπως ο Λιόλιος, αλλά και οι…αφανείς».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απολογία του πρώτου κατηγορούμενου ο οποίος έχει μεταχθεί στα δικαστήρια αναμένεται να ξεκινήσει.