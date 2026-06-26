Σταυρούλα Λεβεντάκη: «Την σκότωσα και σκέφτηκα να ενοχοποιήσω άλλων», υποστήριξε στην απολογία του ο 43χρονος Σκοπιανός

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία στο Βαρύπετρο Χανίων μετά την άγρια δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ενώ οι συγγενείς και οι φίλοι του θύματος προσπαθούν να συνέλθουν από το πλήγμα, οι αστυνομικές αρχές ξετυλίγουν το κουβάρι της υπόθεσης, επιχειρώντας να φωτίσουν τα πραγματικά κίνητρα του 43χρονου καθ’ ομολογίαν δράστη, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος.

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Ο κατηγορούμενος, που νοίκιαζε ακίνητο από την άτυχη γυναίκα, παραδέχθηκε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος κατά την απολογία του.

Ωστόσο, ο ισχυρισμός του ότι προχώρησε στο έγκλημα επειδή το θύμα τον απειλούσε πως θα αποκάλυπτε στη σύζυγό του μια παλαιότερη εξωσυζυγική τους σχέση, αντιμετωπίστηκε από την πρώτη στιγμή με έντονη σκεπτικισμό από τις αρχές.

Το οικονομικό κίνητρο στο «μικροσκόπιο» των αρχών

Η αγριότητα της δολοφονίας, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αντιφάσεις και τα ψεύδη του δράστη, στρέφουν τις έρευνες με μεγάλη βεβαιότητα προς το οικονομικό κίνητρο.

Το περιβάλλον της 45χρονης εκτιμά ότι ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος ενδέχεται να είχε καταχραστεί χρήματά της και αρνούνταν να τα επιστρέψει.

Ο ίδιος, μάλιστα, γνωρίζοντας πως η Σταυρούλα Λεβεντάκη δεν είχε στενές σχέσεις με τον αδελφό της, επιχείρησε αρχικά να στρέψει τις υποψίες των αρχών προς εκείνον.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα ανατρέπουν τα πάντα

Τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον 43χρονο, αποδεικνύοντας ότι βασάνισε το θύμα του.

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Ενώ ο ίδιος ισχυρίστηκε πως έδεσε τη γυναίκα με tie wrap αφού εκείνη είχε αφήσει την τελευταία της πνοή, ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι η 45χρονη ήταν ακόμη ζωντανή όταν την ακινητοποίησε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλου, τα εγκληματολογικά δεδομένα ανατρέπουν πλήρως το σενάριο του δράστη.

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«Πρώτον, από την ιατροδικαστική εξέταση υπήρχε μια προστριβή με το θύμα, την χτύπησε με μπουκάλι, την μαχαίρωσε δύο φορές και την σκότωσε με το κούτσουρο.

Τώρα, από την έρευνα των ιατροδικαστών και το τελικό πόρισμα, προκύπτουν ανατρεπτικά στοιχεία. Καταρχάς το tie wrap έγινε όσο η γυναίκα ήταν εν ζωή.

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Ωστόσο, τα τελικά πορίσματα των εγκληματωλογικών, των ιατροδικαστών είναι τα εξής: Πρώτον, δεν υπάρχει χτύπημα στο δράστη με μπουκάλι.

Δεν υπάρχει χτύπημα στο θύμα με μπουκάλι. Δεν έχουν βρει τέτοιου είδους πλήγμα στον 43χρονο. Τρίτον, και σημαντικότερο, οι δύο μαχαιριές που έχουν αναφερθεί από τον κατηγορούμενο ότι έχουν γίνει προτού τη χτυπήσει με το κούτσουρο και να τη σκοτώσει, δηλαδή, είναι μεταθανάτιες.

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Τις δύο μαχαιριές τις ρίχνει ο δράστης μετά το χτύπημα, δηλαδή με το κούτσουρο, που επιφέρει το θάνατο. Τι μπορεί να έχει συμβεί; Δεν είναι έτσι με τη σειρά που τα λέει».

Η σκηνοθεσία της υποτιθέμενης ληστείας

Παράλληλα, αποκαλύπτεται η μεθοδική προσπάθεια του δράστη να αποπροσανατολίσει την αστυνομία, κατασκευάζοντας το σενάριο μιας θανατηφόρας ληστείας από αλλοδαπό.

Όπως προέκυψε, έδωσε την τραπεζική κάρτα και τον κωδικό PIN της άτυχης γυναίκας σε έναν άγνωστο άνδρα για να κάνει αναλήψεις, ώστε οι υποψίες να πέσουν πάνω του.

Σύμφωνα με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, «η έρευνα εστιάζεται στις κινήσεις του δράστη, το βράδυ που έχει σκοτώσει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη. Λέει λοιπόν εκείνη την ώρα, ότι “εκείνη την ώρα εγώ, έφυγα από το σπίτι με το τζιπ και πήγα προς την πλευρά των Χανίων του νοσοκομείου ψάχνοντας ATM για να σηκώσω χρήματα”.

Προκειμένου να δώσει, να ενισχύσει την εκδοχή ότι υπήρχε ληστεία, ότι είχε γίνει ληστεία από την πλευρά ενός άγνουστου δράστη.

Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά, ότι εκείνη την ώρα πήγε και σήκωσε τα χρήματα, από ένα ATM, αλλά σκέφτηκε ότι αυτό είναι μια εσφαλμένη ενέργεια.

Μετά λοιπόν αφού το σκέφτηκε καλύτερα, κινούταν στην περιοχή των Χανίων και έψαχνε και βρήκε ένα άσχετο άτομο, που τον περιγράφει σαν αφρικανικής καταγωγής, Άραβα, Μαροκινό, στον οποίο έδωσε την κάρτα και του έδωσε και τα pin και του είπε «πήγαινε να σηκώσεις χρήματα με αυτή την κάρτα», προκειμένου ακριβώς να τον ενοχοποιήσει.

Δηλαδή εκτιμώντας ότι η αστυνομία ψάχνοντας την υπόθεση περαιτέρω θα έβρισκε αυτή την ανάληψη των χρημάτων και θα κατηγορούσε τονάντρα.

Τώρα λοιπόν η αστυνομία έχει κάνει άρση απορρήτου, ζητώντας βεβαίως να δει τι συνολικά συναλλαγές έχει γίνει, έχουν γίνει με τη συγκεκριμένη κάρτα, με τις συγκεκριμένες κάρτες».

Θολό το τοπίο με τα οικονομικά του θύματος

Οι αρχές προσπαθούν τώρα να χαρτογραφήσουν την οικονομική κατάσταση της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Φιλικά της πρόσωπα αποκάλυψαν στην εκπομπή Live News ότι η 45χρονη είχε εισπράξει πρόσφατα περίπου 30.000 ευρώ από την πώληση ενός αγροτεμαχίου.

Στο σπίτι της βρέθηκε η σχετική απόδειξη κατάθεσης, καθώς και το ποσό των 12.850 ευρώ κρυμμένο μέσα σε άπλυτα ρούχα. Την ίδια στιγμή, στο κοντέινερ ιδιοκτησίας του δράστη εντοπίστηκαν περισσότερα από 14.000 ευρώ, η προέλευση των οποίων ερευνάται εξονυχιστικά.

Μυστήριο καλύπτει και την εξαφάνιση ενός μπλοκ σημειώσεων που κρατούσε το θύμα, με τον αδελφό της να αρνείται κατηγορηματικά ότι το πήρε.

Παράλληλα, η σπιτονοικοκυρά της 45χρονης έκανε λόγο για ένα επιπλέον ποσό 50.000 ευρώ που φέρεται να είχε λάβει η Σταυρούλα από τους γονείς της.

Η ίδια είχε σταθερά έσοδα 950 ευρώ μηνιαίως από ενοίκια, πέρα από τον μισθό της από την εργασία της σε ταβέρνα. Από την πλευρά του, ο αδελφός του θύματος υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν οικονομικά προβλήματα ανάμεσά τους και ότι η ψυχρότητα στις σχέσεις τους οφειλόταν αποκλειστικά στη διαχείριση των εξόδων φροντίδας των γονιών τους.

Η δημόσια συγγνώμη της συζύγου του δράστη

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η σύζυγος του 43χρονου κατηγορουμένου προχώρησε σε γραπτή δήλωση μέσω του πληρεξούσιου δικηγόρου της, ζητώντας συγγνώμη για τις προηγούμενες δηλώσεις της σχετικά με το θύμα, ισχυριζόμενη ότι βρισκόταν σε κατάσταση απόλυτου σοκ.

«Προϊόντος του χρόνου και αναγνωρίζοντας το ατυχές των έως τώρα δηλώσεων που έχουν αναπαραχθεί απο τα Μ.Μ.Ε. της χώρας, νιώθω την ανάγκη να διευκρινίσω τα εξής: οι δηλώσεις που έχουν δημοσιευθεί και αναπαραχθεί σε όλα τα Μ.Μ.Ε τις τελευταίες ημέρες, αποδίδονται σε συνομιλία μου με δημοσιογράφο, την οποία αντιλαμβανόμουν ως ανεπίσημη.

Δεν είχα την αντίληψη, ούτε την πεποίθηση, ότι παρείχα συναίνεση για ηχογράφηση και δημόσια χρήση, ενώ δεν θυμάμαι να μου ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Με δεδομένο δε ότι δεν είμαι εξοικειωμένη με τις διαδικασίες των μέσων ενημέρωσης, η αντίληψή μου ήταν ότι δεν συμμετείχα σε διαδικασία καταγραφής προς δημόσια χρήση.

Οι φράσεις που μου αποδίδονται, και οι χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο της εκλιπούσης, ειπώθηκαν σε στιγμή σοκ και έντονης ψυχικής φόρτισης, κατάσταση που με συνοδεύει ακόμη. Στην πραγματικότητα, δεν αντανακλούν ώριμη και συνειδητή στάση ή κρίση, αλλά σοκ, άρνηση, σύγχυση και ντροπή που βίωνα.

Δεν ήμουν σε θέση να σταθμίσω το βάρος των λεγομένων μου και την τραγικότητα των γεγονότων. Όσα δήλωσα δεν είχαν σκοπό να προσβάλουν τη μνήμη της θανούσας ή να προκαλέσουν περαιτέρω οδύνη στους οικείους της.

Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από την οικογένεια της θανούσας και τους οικείους της για την πρόσθετη ψυχική δοκιμασία που ενδέχεται να προκάλεσαν οι δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν. Η συγγνώμη μου είναι ειλικρινής και χωρίς επιφύλαξη.

Επιθυμία μου είναι εγώ και τα παιδιά μου να αποτραβηχτούμε από τη δημόσια έκθεση και την ένταση που έχει δημιουργηθεί, ώστε να προστατευθούμε ψυχικά. Διευκρινίζω ότι τα παιδιά μου και η οικογένειά μου ουδεμία σχέση έχουν με τις δηλώσεις που μου αποδόθηκαν ή αναπαράχθηκαν.

Τέλος, διευκρινίζω ότι η παρούσα αποτελεί την πρώτη και τελευταία δημόσια τοποθέτησή μου για την υπόθεση. Παρακαλώ τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τη δική μου και των τέκνων μου».