Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου – Τόκιο: 5η στον κόσμο η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού
Η 23χρονη πρωταθλήτρια είχε καλύτερη βολή στα 62,72μ., αλλά έμεινε εκτός μεταλλίων
Η Ελίνα Τζένγκο έδωσε μεγάλη μάχη στον τελικό του ακοντισμού, αλλά δεν κατάφερε να φτάσει σε επίδοση μεταλλίου, κατακτώντας την 5η θέση στον κόσμο.
Η 23χρονη πρωταθλήτρια άνοιξε τον αγώνα με βολή στα 62,72 μέτρα, που αποδείχθηκε και η καλύτερή της προσπάθεια. Στη συνέχεια ακολούθησαν βολές στα 61,45μ. και 58,38μ., ενώ η πέμπτη ήταν άκυρη.
Η τελευταία της προσπάθεια μετρήθηκε στα 60,12μ., με την Ελληνίδα αθλήτρια να ολοκληρώνει έτσι τον τελικό στην πέμπτη θέση, μακριά από τα υψηλά της στάνταρ, αλλά μέσα στην παγκόσμια ελίτ του αγωνίσματος.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις