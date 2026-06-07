Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Με old school πούλμαν για το ιστορικό του ντεμπούτο το Κουρασάο (Βίντεο)
Παραπέμπει σε άλλες εποχές
Με ένα old school πούλμαν ετοιμάζεται για το ιστορικό του ντεμπούτο του στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 το Κουρασάο.
Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έχει γίνει viral στα social media πρόκειται για ένα γαλάζιο πούλμαν βγαλμένο από άλλες εποχές.
Μάλιστα, στο μπροστινό του μέρος το πούλμαν του Κουρασάο γράφει «συγγνώμη, φτάσαμε».
Το Κουρασάο θα βρίσκεται στον 5ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και θα βρει απέναντι του σε αυτή την ιστορική στιγμή για τη χώρα, αρχικά τη Γερμανία στις 14/6 (20:00), στη συνέχεια το Εκουαδόρ (21/6 03:00) και θα κλείσει την 3η αγωνιστική του ομίλου τις υποχρεώσεις του κόντρα στην Ακτή Ελεφαντοστού στις 25/6 στις 11 το βράδυ.
πηγή στην Google
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