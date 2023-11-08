ΠΑΕ Ολυμπιακός: Διέκοψε τη συνεργασία του με το νοσοκομείο Metropolitan

Σε επίσημη ανακοίνωσή της το βράδυ της Τετάρτης (8/11) η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε γνωστή τη διακοπή της συνεργασίας της με το Metropolitan, αφήνοντας αιχμές προς το νοσοκομείο κι εν προκειμένω προς τη διεύθυνση του ομίλου στο οποίο ανήκει, κάνοντας λόγο για “βρώμικο παιχνίδι” σε βάρος του συλλόγου.

Οι Πειραιώτες εξαπέλυσαν ολομέτωπη επίθεση, κάνοντας λόγο για διανυκτερεύσεις “μαϊμού” και “γνωματεύσεις κατά παραγγελία”, ενώ επισημαίνουν ότι οποιαδήποτε βαθμολογική, οικονομική και κοινωνική ζημία υποστεί ο σύλλογος στο μέλλον απ’ το περιστατικό με τον Χουάνκαρ, θα φέρει την υπογραφή και του Ομίλου Μετροπόλιταν – Υγεία.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

“Η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ενημερώνει τους φιλάθλους μας ότι η συνεργασία μας με το νοσοκομείο Metropolitan δεν θα συνεχιστεί/ανανεωθεί.

Για περισσότερα από τρία χρόνια δεχόμασταν συχνά πυκνά παράπονα από τους φιλάθλους μας για την κακή εξυπηρέτηση που είχαν στο Μετροπόλιταν, για την ατέλειωτη αναμονή και τις υπέρογκες τιμές (κυρίως την εποχή του Covid), καθώς και για την ασάφεια στην έκπτωση που υποτίθεται πως πρόσφερε το Μετροπόλιταν στους κατόχους διαρκείας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ σε νοσηλεία και εξετάσεις.

Δεχόμασταν παράπονα από τους ποδοσφαιριστές και τις οικογένειές τους για την φροντίδα που δεν είχαν παρότι την όφειλε συμβατικά το θεραπευτήριο.

Δεχόμασταν ασύμμετρες και παράλογες χρεώσεις για τη νοσηλεία ασθενών-παλαιμάχων-θρύλων του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ, και πολλών Πειραιωτών τη νοσηλεία των οποίων με εντολή του Προέδρου της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ κ. Βαγγέλη Μαρινάκη ανελάμβανε εξ ολοκλήρου ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

Ήμασταν βέβαιοι πως η συνεργασία δεν θα συνεχιστεί μέχρι που προέκυψε και το αδιανόητο:

Τις τελευταίες ημέρες, ο επιχειρηματικός όμιλος στον οποίο ανήκει το Μετροπόλιταν (στον οποίο συμπεριλαμβάνονται το «Υγεία», το «Μετροπόλιταν General» και το «Μητέρα») έπαιξε στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ και στον κόσμο του ένα πάρα πολύ βρώμικο παιχνίδι!

Με εισαγωγές στα «επείγοντα» του «Υγεία» για ανύπαρκτο τραυματισμό, με διανυκτερεύσεις «μαϊμού» και γνωματεύσεις κατά παραγγελία, οι οποίες προκάλεσαν γέλιο σε καθηγητές και ειδικούς, το θεραπευτήριο συνέβαλε τα μέγιστα στην αλλοίωση του Πρωταθλήματος και έπληξε την ομάδα που αποτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια το όχημα για να γίνει πασίγνωστο το συγκεκριμένο νοσοκομείο.

Ταυτόχρονα συνέβαλε στη δημιουργία τοξικού κλίματος στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Οποιαδήποτε βλάβη έχει ήδη υποστεί ο σύλλογος ή θα υποστεί στο μέλλον, βλάβη βαθμολογική, οικονομική, κοινωνική, θα φέρει την υπογραφή και του Ομίλου Μετροπόλιταν-Υγεία και των συνεργατών του που αποκόμισαν οφέλη από όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου με το δήθεν τραυματισμό.

Ταυτόχρονα καθίσταται αδύνατη η συνέχιση μιας ήδη προβληματικής συνεργασίας για το Σύλλογο, τους αθλητές/ποδοσφαιριστές μας, τους προπονητές και τους φιλάθλους μας.

Τις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί και θα παρουσιαστεί ο νέος “συμπαίκτης” μας, ο οποίος θα σέβεται τον Σύλλογο και θα καλύπτει αξιόπιστα τις ανάγκες της οικογένειας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στο χώρο της Υγείας”.

