«Όταν κάνεις αληθινά τα όνειρα» – Το πρώτο μήνυμα του Ανδρέα Τεττέη για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος εξαργυρώνει τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Κηφισιάς.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» κάνουν δικούς τους τόσο τον Τεττέη όσο και τον Παύλο Παντελίδη, με ένα deal που θα φτάσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Τα όνειρα παραμένουν όνειρα μέχρι να ξυπνήσεις και να τα κάνεις αληθινά” ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ανδρέας Τεττέη.