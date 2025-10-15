Το σχέδιο Τραμπ για τη «νέα» Μέση Ανατολή: ευκαιρία ειρήνης ή νέος κύκλος εξάρτησης για τους Παλαιστινίους; Ψήφισε Εδώ
«Όταν κάνεις αληθινά τα όνειρα» – Το πρώτο μήνυμα του Ανδρέα Τεττέη για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό

Το μήνυμα του Έλληνα άσου

«Όταν κάνεις αληθινά τα όνειρα» – Το πρώτο μήνυμα του Ανδρέα Τεττέη για τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Ανδρέας Τεττέη, ο οποίος εξαργυρώνει τις εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Κηφισιάς.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» κάνουν δικούς τους τόσο τον Τεττέη όσο και τον Παύλο Παντελίδη, με ένα deal που θα φτάσει τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

“Τα όνειρα παραμένουν όνειρα μέχρι να ξυπνήσεις και να τα κάνεις αληθινά” ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ανδρέας Τεττέη.

