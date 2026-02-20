Ολυμπιακός: Τι είπε ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Μιλουτίνοφ

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό μετά το άνετο πέρασμα στον ημιτελικό με το Μαρούσι.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στα media το μεσημέρι της Παρασκευής (20/2) για την κατάσταση των τραυματιών με τον Νικόλα Μιλουτίνοφ να βρίσκεται στο επίκεντρο.

«Η προπόνηση τώρα θα δείξει αρκετά. Έχουμε πάρει ένα κηδεμόνα για να μπει στο χέρι του Μιλουτίνοφ, να δοκιμάσει να δει αν πονάει και ποια θα είναι η κατάσταση τώρα. Και επίσης ο Ταϊρίκ Τζόουνς έκανε θεραπείες, έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει μέχρι τώρα.

Θα δοκιμάσει τώρα στην προπόνηση να δούμε κατά πόσο η ενόχληση που ούτως ή άλλως έχει από την τενοντίτιδα είναι διαχειρίσιμη ή όχι. Αλλά μετά την προπόνηση θα ξέρω περισσότερα», κατέληξε ο coach των ερυθρολεύκων.

Να σημειωθεί ότι ο σέντερ των «ερυθρόλευκων» συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση της ομάδας του με δεμένο αντίχειρα.