ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τα τελευταία νέα για τη συμμετοχή Μιλουτίνοφ και Τζόουνς στον τελικό Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό AKTOR

Τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο Μπαρτζώκας

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Γεράσιμος Λυμπέρης

Τη δική του μάχη δίνει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το Σάββατο 21/2.

Συγκεκριμένα, τα δυο προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο τεχνικός του συλλόγου Γιώργος Μπαρτζώκας είναι οι Νίκολα Μιλουτίνοφ και Ταϊρίκ Τζόουνς. Ο Σέρβος σέντερ παρά το κάταγμα στον δεξί αντίχειρα αναμένεται να βρίσκεται στην 12αδα του συλλόγου.

Από εκεί και πέρα, για τον Ταϊρίκ Τζόουνς η απόφαση θα παρθεί το πρωί του Σαββάτου στο ξεμούδιασμα της ομάδας. Με τον Ντόντα Χολ να αναμένεται να μπει στην δωδεκάδα αν δεν αγωνιστεί ο Αμερικάνος σέντερ.

