Ολυμπιακός: Τα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας του Μπαρτζώκα

Σε δύο μεγάλα τουρνουά με ομάδες επιπέδου EuroLeague θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός ενόψει της προετοιμασίας για την σεζόν 2025-26.

Στις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών το πρώτο φιλικό… ξεμουδιάσματος κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας στο ΣΕΦ κεκλεισμένων των θυρών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο όπου οι Πειραιώτες θα αναμετρηθεί με τη Μονακό (13/9) και την Παρί (14/9).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα η «ερυθρόλευκη» αποστολή θα ταξιδέψει στην Κρήτη για το «Crete International Basketball Tournament» αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό την Αρμάνι Μιλάνο (19/9) ενώ δύο ημέρες αργότερα (21/9) θα αντιμετωπίσει μία εκ των Φενέρμπαχτσε ή Ερυθρό Αστέρα.

Το πρόγραμμα των αγώνων

06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός – Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών)

Τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης”

13/09: Ολυμπιακός – Μονακό

14/09: Ολυμπιακός – Παρί

Crete International Basketball Tournament

19/09: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μ.

21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός