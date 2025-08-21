Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Τα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας του Μπαρτζώκα

Θα συμμετάσχει σε τουρνουά σε Κύπρο και Κρήτη

Ολυμπιακός: Τα φιλικά προετοιμασίας της ομάδας του Μπαρτζώκα
DEBATER NEWSROOM

Σε δύο μεγάλα τουρνουά με ομάδες επιπέδου EuroLeague θα πάρει μέρος ο Ολυμπιακός ενόψει της προετοιμασίας για την σεζόν 2025-26.

Στις 6 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών το πρώτο φιλικό… ξεμουδιάσματος κόντρα στον Προμηθέα Πάτρας στο ΣΕΦ κεκλεισμένων των θυρών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο όπου οι Πειραιώτες θα αναμετρηθεί με τη Μονακό (13/9) και την Παρί (14/9).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο αργότερα η «ερυθρόλευκη» αποστολή θα ταξιδέψει στην Κρήτη για το «Crete International Basketball Tournament» αντιμετωπίζοντας στον ημιτελικό την Αρμάνι Μιλάνο (19/9) ενώ δύο ημέρες αργότερα (21/9) θα αντιμετωπίσει μία εκ των Φενέρμπαχτσε ή Ερυθρό Αστέρα.

Το πρόγραμμα των αγώνων

06/09: ΣΕΦ: Ολυμπιακός – Προμηθέας (κεκλεισμένων των θυρών)

Τουρνουά “Νεόφυτος Χανδριώτης”
13/09: Ολυμπιακός – Μονακό
14/09: Ολυμπιακός – Παρί

Crete International Basketball Tournament
19/09: Ολυμπιακός – Αρμάνι Μ.
21/09: Μικρός & Μεγάλος τελικός

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ