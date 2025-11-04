Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1: Ψυχρολουσία στις καθυστερήσεις

Ο Ολυμπιακός κράταγε για κάτι παραπάνω από 90 λεπτά τη νίκη αλλά δέχθηκε γκολ στις καθυστερήσεις και έτσι η Αϊντχόφεν πήρε τον βαθμό της ισοπαλίας (1-1) για την League Phase του Champions League.

Η πρόκριση πλέον δυσκολεύει αφάνταστα για τον Ολυμπιακό που έχει μόνο 2 βαθμούς στους πρώτους 4 αγώνες και ακολουθεί το ματς με τη Ρεάλ στο Φάληρο στις 26 Νοεμβρίου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε δυναμικά στην αναμέτρηση κόντρα στους Ολλανδούς, πίεσε ψηλά και κατάφερε μάλιστα να βρει πρώτος τον δρόμο προς τα δίχτυα κάνοντας το 1-0 με τον Ζέλσον Μάρτινς στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης.

Στη συνέχεια, οι Πειραιώτες πίεσαν ως το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου αλλά ο τερματοφύλακας της PSV είχε τις λύσεις για να μη δεχθεί κάποιο άλλο γκολ. Κάπως έτσι ο Ολυμπιακός πήγε με το υπέρ του 1-0 στην ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος στο δεύτερο ημίχρονο να είναι προσεκτικός στην άμυνα του, ενώ θέλησε να βάλει και άλλα γκολ κόντρα στους Ολλανδούς. Μάλιστα έφτασε δυο φορές κοντά σε αυτό με τους Μαρτινς και Ποντένσε αλλά δοκάρι και Κοβάρ τους σταμάτησαν.

Τελικά, οι Ολλανδοί με γκολ του Πέπι στο 90+3′ πήραν την ισοπαλία.