Ολυμπιακός: Σημαντικές απουσίες για το ματς στη Λιβαδειά

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση για την 21η αγωνιστική της Super League, αντιμετωπίζοντας τον Λεβαδειακό το Σάββατο (14/02) στις 19:30. Η ομάδα του Πειραιά θα αγωνιστεί χωρίς τον Ποντένσε, ο οποίος εκτίει τιμωρία μετά το περιστατικό με την ομπρέλα στην «Allwyn Arena», αλλά και χωρίς τους Ταρέμι και Ορτέγκα, που δεν μπορούν να αγωνιστούν λόγω περιορισμών στα μη κοινοτικά διαβατήρια.

Εκτός μένει ο Ποντένσε μετά την τιμωρία του για την ρίψη ομπρέλας στις κερκίδες της «Allwyn Arena». Ο Ολυμπιακός έχει γεμίσει με μη κοινωτικά διαβατήρια με τις προσθήκες των Λουίζ και Κέιτον και αυτό τους αναγκάζει κάθε φορά να μένουν δύο σημαντικοί παίκτες εκτός.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Πασχαλάκης, Μπότης, Μπανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μάρτινς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί και Κλέιτον.