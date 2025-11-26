“Ιθάκη”: Εσείς θα διαβάσετε το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα;
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Οι επιλογές Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα

Έτοιμοι οι Πειραιώτες για τη μεγάλη μάχη

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Οι επιλογές Μεντιλίμπαρ για την ενδεκάδα
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης 26/11 μεγάλη μάχη κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης εντός έδρας για την League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Κωνσταντής Τζολάκης, με τους Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσο και Ροντινέι στην άμυνα.

Μπροστά τους, θα βρίσκονται οι Γκαρσία και Μουζακίτης, με τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ζέλσον Μάρτινς να είναι πίσω από τον Ελ Κααμπί.

