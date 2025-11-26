Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Η ενδεκάδα των Ισπανών για τον μεγάλο αγώνα

Η Ρεάλ Μαδρίτης δοκιμάζεται στην έδρα του Ολυμπιακού για την League Phase του Champions League την Τετάρτη 26/11.

Εκτός βασικής ενδεκάδας των Ισπανών όπως αυτή ανακοινώθηκε έμεινε ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος ήταν αμφίβολος για τον αγώνα λόγω μιας θλάσης που αντιμετωπίζει.

Στην εστία απόντος και του Τιμπό Κουρτουά, θα είναι Λούνιν, με τους Αλεξάντερ Άρνολντ, Ασένσιο, Καρέρας και Μεντί να είναι στην άμυνα και τους Βαλβέρδε, Τσουαμενί, Καμαβινγκά, Αρντά Γκιουλέρ και Βινίσιους πίσω από τον Εμπαπέ.