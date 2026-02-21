Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η όμορφη στιγμή μεταξύ Αταμάν και Μπαρτζώκα πριν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας

Θερμός εναγκαλισμός των δύο μεγάλων προπονητών

(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν μάχη στη Νέα Αλικαρνασσό για τον τίτλο του Κυπέλλου Ελλάδας το βράδυ του Σαββάτου(21/2).

Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ο Εργκίν Αταμάν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοιράστηκαν μία όμορφη στιγμή με ένα “ζεστό” εναγκαλισμό μεταξύ των δύο κορυφαίων προπονητών.

Οι δύο ομάδες δίνουν το πρώτο φετινό παιχνίδι που θα δώσει τίτλο, καθώς ο Ο Ολυμπιακός που πήρε το Super Cup δεν αντιμετώπισε τους πράσινους στον τελικό της διοργάνωσης.

