Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η όμορφη στιγμή μεταξύ Αταμάν και Μπαρτζώκα πριν τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας
Θερμός εναγκαλισμός των δύο μεγάλων προπονητών
Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν μάχη στη Νέα Αλικαρνασσό για τον τίτλο του Κυπέλλου Ελλάδας το βράδυ του Σαββάτου(21/2).
Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, ο Εργκίν Αταμάν και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μοιράστηκαν μία όμορφη στιγμή με ένα “ζεστό” εναγκαλισμό μεταξύ των δύο κορυφαίων προπονητών.
Οι δύο ομάδες δίνουν το πρώτο φετινό παιχνίδι που θα δώσει τίτλο, καθώς ο Ο Ολυμπιακός που πήρε το Super Cup δεν αντιμετώπισε τους πράσινους στον τελικό της διοργάνωσης.
