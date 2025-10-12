Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Εκτός ο Ναν με τραυματισμό στο γόνατο – Πού θα δείτε το πρώτο ντέρμπι της σεζόν

Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ είναι το μπασκετικό γεγονός της ημέρας (12/10).

Σήμερα Κυριακή (12/10) ξεκινά 2η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ στις 19:00 με το παιχνίδι να μεταδίδεται από τη συχνότητα της ΕΡΤ2.

Ολυμπιακός εναντίον Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ. Το πρώτο από τα πολλά ντέρμπι που θα γίνουν φέτος ανάμεσα στις δύο ομάδες και θα δώσει στον νικητή προβάδισμα για την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός δεν θα έχει τον τραυματία Γουόκαπ, πιθανότατα ούτε τον Φουρνιέ, θα έχει όμως τη συμπαράσταση των οπαδών του.

Μεγάλο πρόβλημα προέκυψε στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, καθώς τέθηκε νοκ άουτ ο Κέντρικ Ναν λόγω τραυματισμού!

Χωρίς τον πρώτο του σκόρερ θα «κατέβει» ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» της σεζόν 2025-26. Ο λόγος για τον Κέντρικ Ναν, ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο και τέθηκε νοκ άουτ από το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.