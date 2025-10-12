Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ανακοινώθηκαν οι δωδεκάδες των δύο ομάδων

Γνωστοποιήθηκαν οι δωδεκάδες του ντέρμπι αιωνίων στο ΣΕΦ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Ο Ολυμπιακός παρατάσσεται χωρίς τους τραυματίες Γουόκαπ, Φουρνιέ, Έβανς και ΜακΚίσικ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί χωρίς τους Ναν, Γκριγκόνις, Λεσόρ και Κουζέλογλου.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα έχει στη διάθεσή του τους Φρανκ Νιλικίνα, Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Όμηρο Νετζήπογλου, Τάισον Γουόρντ, Κώστα Παπανικολάου, Σάσα Βεζένκοβ, Άλεκ Πίτερς, Ντόντα Χολ, Κώστα Αντετοκούνμπο, Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Εργκίν Αταμάν θα έχει στη διάθεσή του τους Τζέριαν Γκραντ, Κώστα Σλούκα, Τι Τζέι Σορτς, Βασίλη Τολιόπουλο, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Τζέντι Όσμαν, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνο Μήτογλου, Ρισόν Χολμς, Ομέρ Γιούρτσεβεν.