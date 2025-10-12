Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Το πρώτο ντέρμπι "αιωνίων" της σεζόν

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει σήμερα τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 2η αγωνιστική της GBL, στο πρώτο ντέρμπι “αιωνίων” της σεζόν.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, τους διαιτητές που θα διευθύνουν το ματς του ΣΕΦ, οι οποίοι είναι οι Καρπάνος, Τσιμπούρης και Μπακάλης.

