Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει σήμερα τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 2η αγωνιστική της GBL, στο πρώτο ντέρμπι “αιωνίων” της σεζόν.

Η ΕΟΚ ανακοίνωσε λίγη ώρα πριν από το τζάμπολ του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, τους διαιτητές που θα διευθύνουν το ματς του ΣΕΦ, οι οποίοι είναι οι Καρπάνος, Τσιμπούρης και Μπακάλης.