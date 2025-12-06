Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του αγώνα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ το απόγευμα του Σαββάτου 6/12 για την Super League.

Οι Πειραιώτες θέλουν να πάρουν ένα ακόμα τρίποντο προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν βήμα για την κατάκτηση του τίτλου.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση έρχεται λίγες ημέρες πριν από τον κρίσιμο αγώνα με την Καϊράτ για την League Phase του Champions League.

Ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκινάει με τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια και τους Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα και Ορτέγκα τετράδα στην άμυνα. Στον άξονα θα αγωνιστούν οι Έσε, Μουζακίτης, ενώ Στρεφέτσα και Μαρτίνς θα κινούνται στα άκρα της επίθεσης. Δίδυμο στην κορυφή της επίθεσης θα αγωνιστούν οι Ταρέμι και Ελ Κααμπί.

Για τον ΟΦΗ ο Λίλο θα είναι στο τέρμα, την τετράδα της άμυνας αποτελούν οι Γκονθάλεθ, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς και Λέουις. Στην μεσαία γραμμή θα παίξουν οι Καραχάλιος, Μπαϊνοβιτς και Ανδρούτσος, ενώ στην επίθεση θα είναι οι Νους, Φούντας και Θεοδοσουλάκης.