Ολυμπιακός: Νέο σοκ με Γουόκαπ – Παραμένει αμφίβολος ο Βεζένκοβ για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

Τα προβλήματα στις τάξεις του Ολυμπιακού συνεχίζονται καθώς μαζί με τον Σάσα Βεζένκοβ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε και ο Τόμας Γουόκαπ.

ο Τεξανός γκαρντ των «ερυθρολεύκων» ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό και δεν μπόρεσε να συμμετέχει στην ομαδική προπόνηση. Όσον αφορά τον Βεζένκοβ, ο σταρ του Ολυμπιακού ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα καθώς είχε υποστεί τραυματισμό στην μέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας με τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην στην 3η θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 18 νίκες και 10 ήττες, ενώ προέρχεται από ήττα στο Κάουνας κόντρα στη Ζάλγκιρις.