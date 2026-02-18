Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τρομακτική σύγκρουση ανάμεσα σε Ρέτσο και Πιρόλα – Γέμισαν αίματα οι φανέλες τους (Βίντεο)

Μια τρομακτική σύγκρουση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν ανάμεσα στον Παναγιώτη Ρέτσο και τον Λορένζο Πιρόλα.

Συγκεκριμένα, οι δυο παίκτες του Ολυμπιακού συγκρούστηκαν όταν διεκδίκησαν από κοινού μια μπάλα, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χτυπήσει στο πηγούνι και ο δεύτερος στο κεφάλι.

Δείτε τη φάση