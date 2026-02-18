Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τρομακτική σύγκρουση ανάμεσα σε Ρέτσο και Πιρόλα – Γέμισαν αίματα οι φανέλες τους (Βίντεο)

Άμεσα το ιατρικό τιμ στο γήπεδο

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν: Τρομακτική σύγκρουση ανάμεσα σε Ρέτσο και Πιρόλα – Γέμισαν αίματα οι φανέλες τους (Βίντεο)
EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Μια τρομακτική σύγκρουση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν ανάμεσα στον Παναγιώτη Ρέτσο και τον Λορένζο Πιρόλα.

Συγκεκριμένα, οι δυο παίκτες του Ολυμπιακού συγκρούστηκαν όταν διεκδίκησαν από κοινού μια μπάλα, με αποτέλεσμα ο πρώτος να χτυπήσει στο πηγούνι και ο δεύτερος στο κεφάλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε τη φάση

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ