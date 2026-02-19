Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR θα δώσουν μάχη για το Κύπελλο Ελλάδας – Η ημέρα, η ώρα και το κανάλι του τελικού

Τη δική τους μάχη για το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας στον μεγάλο τελικό του Allwyn Final 8 θα δώσουν οι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός AKTOR.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR νίκησε. 91-61 τον Ηρακλή στον δεύτερο ημιτελικό του Allwyn Final 8 και μεθαύριο (21/2, 20.00) θα αναμετρηθεί στον τελικό του Κυπέλλου Ανδρών με τον Ολυμπιακό που επικράτησε με 91-67 του Αμαρουσίου για τον τίτλο στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού.

Μάλιστα, αυτή αναμένεται να είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που οι δύο “αιώνιοι” θα μονομαχήσουν για την… κούπα στο ίδιο γήπεδο, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να το έχει κατακτήσει την περσινή χρονιά και τον Ολυμπιακό να θέλει να πάρει «εκδίκηση».

Ο τελικός θα διεξαχθεί το Σάββατο (21/2) στις 20.00 στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο και θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.