Ολυμπιακός: Εξελίξεις με Ελ Κααμπί – Θέμα ωρών οι υπογραφές για το νέο συμβόλαιο

Θέμα ωρών φαίνεται να είναι η νέα συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Ελ Κααμπί καθώς ο ατζέντης του Μαροκινού φορ βρίσκεται στην Ελλάδα για να οριστικοποιήσει την συμφωνία.

Το συμβόλαιο του Μαροκινού φορ εκπνέει το ερχόμενο καλοκαίρι και οι δύο πλευρές είναι σε προχωρημένες συζητήσεις για να παραμείνει στο… λιμάνι. Στην Ελλάδα βρίσκεται ο ατζέντης του διεθνή επιθετικού προκειμένου να μπουν όλα στην τελική ευθεία και να βάλει την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να θυμίσουμε ότι ο Ελ Κααμπί είχε τραβήξει το ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της Γαλλίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Ισπανίας. Μετά από αναμονή εβδομάδων και από την επιστροφή του από το Copa Africa, όλα είναι έτοιμα για να ανανεώσει με τον Ολυμπιακό.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίζεται με τη φανέλα του Ολυμπιακού από το καλοκαίρι του 2023 και μετρά 78 γκολ και 12 ασίστ σε 126 συμμετοχές. Τη φετινή σεζόν ο 32χρονος έχει καταγράψει 18 γκολ και 2 ασίστ σε 32 αγώνες.