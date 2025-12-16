Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Ολυμπιακός: Δοκιμασία με τον Ηρακλή για το Κύπελλο Ελλάδας

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον Ηρακλή, που θα γίνει την Τετάρτη (17/12, 18:00) στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη 5η αγωνιστική του Κυπέλλου.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, πήρε στην αποστολή τους εξής ποδοσφαιριστές:

Ρέτσος, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γιάρεμτσουκ, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Βέζο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Σιπιόνι, Ποντένσε, Ροντινέι, Μπότης, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.

