Ολυμπιακός – Αρμάνι: Να ολοκληρώσουν την σεζόν στην κορυφή οι «ερυθρόλευκοι»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο (21:15, Novasports Prime) στο πλαίσιο της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της Euroleague, με μόνο στόχο την κορυφή.

Με νίκη, οι Πειραιώτες εξασφαλίζουν την 1η θέση της βαθμολογίας για 3η φορά στα τελευταία 4 χρόνια (σεζόν 2022-23, 2024-25 και 2025-26). Στην περίπτωση που ηττηθούν έχουν ακόμη ελπίδα να παραμείνουν στην κορυφή, αν η 2η Βαλένθια ηττηθεί από την Ντουμπάϊ.

Έχουν 3 σερί νίκες στην διοργάνωση και θέλουν να ολοκληρώσουν την σεζόν με άλλη μία. Στην απέναντι όχθη, οι Ιταλοί έχουν 3 σερί ήττες ενώ ταυτόχρονα η σεζόν έχει τελειώσει αρκετό καιρό για αυτούς. Βρίσκονται στην 14η θέση της βαθμολογίας με 20 ήττες και 17 νίκες.

Χωρίς τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Μόντε Μόρις θα παραταχθεί η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα για την τελευταία «μάχη» της κανονικής διάρκειας της Euroleague.

Στην περίπτωση που βγουν 1οι, θα αντιμετωπίσουν τον 8ο της βαθμολογίας που θα προκύψει από τα play in. Δηλαδή ο ηττημένος από τον αγώνα του 7ου και του 8ου θα αντιμετωπίσει τον νικητή από τον αγώνα του 9ου με τον 10ο.

Ο νικητής της τελευταίας αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό.