Ολυμπιακός: Αναχώρησε για Άμστερνταμ η ομάδα των Πειραιωτών

Την Τετάρτη 28/01, 22:00 το κρίσμο ματς με τον Άγιαξ

KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το πρωί της Τρίτης 27/01 για το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, για τον «τελικό» με τον Άγιαξ την Τετάρτη 28/01 (22:00, Cosmotesport 2) στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μόνο την νίκη στο μυαλό του, ώστε να περάσει με σιγουριά στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η αποστολή που ταξίδεψε στην Ολλανδία έγινε γνωστή πριν λίγες ώρες, με μόνη απουσία τον τραυματία Γιάρεμτσουκ.

KLODIAN LATO / EUROKINISSI
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
