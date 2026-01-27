Ολυμπιακός: Αναχώρησε για Άμστερνταμ η ομάδα των Πειραιωτών

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε το πρωί της Τρίτης 27/01 για το Άμστερνταμ της Ολλανδίας, για τον «τελικό» με τον Άγιαξ την Τετάρτη 28/01 (22:00, Cosmotesport 2) στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει μόνο την νίκη στο μυαλό του, ώστε να περάσει με σιγουριά στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η αποστολή που ταξίδεψε στην Ολλανδία έγινε γνωστή πριν λίγες ώρες, με μόνη απουσία τον τραυματία Γιάρεμτσουκ.

