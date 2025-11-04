Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν: LIVE η κρίσιμη αναμέτρηση για την League Phase του Champions League

Τη δική του μάχη για την League Phase του Champions League δίνει το βράδυ της Τρίτης 4/11 ο Ολυμπιακός κόντρα στην Αϊντχόφεν.

Ο πρωταθλητής Ελλάδας με έναν βαθμό στις τρεις πρώτες αγωνιστικές είναι τέταρτος από το τέλος, ενώ η ολλανδική ομάδα βρίσκεται 16η με τέσσερις βαθμούς στο ενεργητικό της.

Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από νίκες σε κάθε μία από τις τρεις τελευταίες αναμετρήσεις τους, με πιο πρόσφατη εκείνη επί του Άρη Θεσσαλονίκης.

Δείτε λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν

Από την πλευρά της, η Αϊντχόφεν βρίσκεται σε ακόμη καλύτερη φόρμα, με την νίκη της περασμένης Παρασκευής με 5-2 επί της Φορτούνα Σιτάρντ στο πρωτάθλημα να σηματοδοτεί την πέμπτη συνεχή επιτυχία σε όλες τις διοργανώσεις.

Οι παίκτες του Πίτερ Μπος μετρούν πλέον οκτώ αγώνες χωρίς ήττα (2 ισοπαλίες), με την τελευταία να έρχεται στο απογοητευτικό 1-3 από την πρωτοεμφανιζόμενη Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, στον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν στο Champions League.