Μεγάλο πλήγμα για τον Ολυμπιακό καθώς ο Μουσταφά Φαλ μένει εκτός μέχρι το τέλος της χρονιάς χάνοντας τους εναπομείναντες αγώνες στην Basket League.

Συγκεκριμένα μετά το φινάλε του Final Four της Euroleague διαπιστώθηκε ότι ο Γάλλος σέντερ υπέστη κάταγμα κόπωσης στο 4ο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.

Ο @moustaphafall15 υπέστη κάταγμα κόπωσης στο 4ο μετατάρσιο του αριστερού του ποδιού και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν.



Sending good, healthy vibes your way. Warmest wishes for a speedy recovery!#OlympiacosBC #TogetherWeFight #WeAreOlympiacos pic.twitter.com/svIMPQA5SH