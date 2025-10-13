Οικογενειακή υπόθεση οι Μπακς – Στην ομάδα και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

Στους Μιλγουόκι Μπακς για two – way συμβόλαιο συμφώνησε ο Άλεξ Αντετοκούνμπο. Σημειώνεται ότι θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ όπου θα αγωνίζονται στην ίδια ομάδα τρία αδέλφια.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο μετά την αποχώρηση του από τον Άρη, συμφώνησε με την ομάδα του Γιάννη και θα βρίσκεται στο ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς. Ο 24χρονος αθλητής θα παλέψει για να αποκτήσει μόνιμο συμβόλαιο στην ομάδα.

The Milwaukee Bucks are signing Alex Antetokounmpo to a two-way NBA deal, joining older brothers Giannis and Thanasis, Octagon's Alex Saratsis tells ESPN. This marks the first time in NBA history that three brothers are on active roster contracts with the same team. pic.twitter.com/X7JdTURinQ— Shams Charania (@ShamsCharania) October 13, 2025

Ο μικρότερος αδερφός από την οικογένεια Αντετοκούνμπο έχει αγωνιστεί στη G – League στο παρελθόν με τις θυγατρικές ομάδες των Ράπτορς και τον Μπακς.