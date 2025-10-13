Αν ο Τσίπρας δημιουργούσε νέο κόμμα, θα το ψηφίζατε; Ψήφισε Εδώ
Οικογενειακή υπόθεση οι Μπακς – Στην ομάδα και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο

EPA
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:34

Στους Μιλγουόκι Μπακς για two – way συμβόλαιο συμφώνησε ο Άλεξ Αντετοκούνμπο. Σημειώνεται ότι θα είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΒΑ όπου θα αγωνίζονται στην ίδια ομάδα τρία αδέλφια.

Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο μετά την αποχώρηση του από τον Άρη, συμφώνησε με την ομάδα του Γιάννη και θα βρίσκεται στο ρόστερ των Μιλγουόκι Μπακς. Ο 24χρονος αθλητής θα παλέψει για να αποκτήσει μόνιμο συμβόλαιο στην ομάδα.

Ο μικρότερος αδερφός από την οικογένεια Αντετοκούνμπο έχει αγωνιστεί στη G – League στο παρελθόν με τις θυγατρικές ομάδες των Ράπτορς και τον Μπακς.

