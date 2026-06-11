Μουντιάλ 2026: Το λογότυπο και η μπάλα της διοργάνωσης

Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου (FIFA World Cup Trophy), το πιο αναγνωρισμένο τρόπαιο παγκοσμίως, είναι το επίσημο λογότυπο του Μουντιάλ 2026 μαζί με τον αριθμό (26), της χρονιάς δηλαδή που θα γίνει η διοργάνωση, σε τελετή έγινε στο Αστεροσκοπείο Γκρίφιθ στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια, 17 Μαΐου. Για πρώτη φορά στην ιστορία, μια εικόνα του τροπαίου απεικονίζεται μαζί με τη χρονιά που πραγματοποιείται το τουρνουά.

Η μπάλα

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H Trionda pro, από την adidas, είναι η επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Το όνομά της προέρχεται από την ισπανική φράση για τα «τρία κύματα», ενώ ο σχεδιασμός της αναφέρεται στην ένωση των τριών διοργανωτριών χωρών (Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ).

Πάνω στη λευκή ματ βάση της μπάλας ξεχωρίζει ένα τρίχρωμο κυματιστό μοτίβο (κόκκινο, πράσινο και μπλε) που αποτίει φόρο τιμής στις σημαίες των τριών κρατών.

Βρίσκονται ενσωματωμένα το φύλλο σφενδάμου για τον Καναδά, ο αετός για το Μεξικό και το αστέρι για τις ΗΠΑ, ενώ οι χρυσές πινελιές συμβολίζουν το κορυφαίο τρόπαιο της διοργάνωσης.

Το σχήμα της είναι εμπνευσμένο από το περίφημο κύμα των φιλάθλων στις κερκίδες («la ola»).

Υπάρχει σύνδεση με το VAR (Connected Ball) αφού στο εσωτερικό της μπάλας βρίσκεται ένας αισθητήρας που φορτίζεται πριν από κάθε ματς. Ο αισθητήρας στέλνει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο στους διαιτητές, βοηθώντας στην τεχνολογία ημι-αυτόματου οφσάιντ και στη λήψη άμεσων αποφάσεων.

Η επιφάνειά της είναι θερμικά συγκολλημένη (χωρίς ραφές) και έχει ανάγλυφη υφή. Αυτό εξασφαλίζει σταθερή πορεία στον αέρα, καλύτερο έλεγχο και μηδενική απορρόφηση νερού.

Η αφίσα

Η επίσημη αφίσα του τουρνουά συνδιάζει στοιχεία από τον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ.

Συνολικά,πριν από αυτή, 16 επίσημες αφίσες των διοργανώτριων πόλεων κυκλοφόρησαν πέρυσι.

Η αφίσα παρουσιάζει μια σύνθεση-κολάζ με έναν παίκτη στο κέντρο της, αντανακλώντας τη μοναδική ικανότητα του ποδοσφαίρου να ενώνει τον κόσμο.



«Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA Trademark , τρεις καλλιτέχνες συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν την επίσημη αφίσα του τουρνουά.

Ο Καναδός καλλιτέχνης Κάρσον Τινγκ, η Μεξικανή καλλιτέχνης Μενέρβα GM και ο Αμερικανός καλλιτέχνης χανκ Ουίλις Τόμας συνδύασαν το ταλέντο και το δημιουργικό τους στυλ για να σχεδιάσουν ένα κομμάτι που δίνει έμφαση στη σύνδεση και την ενοποίηση σε όλο το τουρνουά», αναφέρει η FIFA.

«Η επίσημη αφίσα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 αποτυπώνει την ενέργεια, την ποικιλομορφία και το κοινό πάθος που θα ορίσουν την πιο ολοκληρωμένη έκδοση του τουρνουά στην ιστορία. Από την έναρξη μέχρι το τελικό σφύριγμα, δισεκατομμύρια οπαδοί σε στάδια και σε κάθε ήπειρο θα βιώσουν στιγμές που ξεπερνούν το ποδόσφαιρο, ενώνοντας πολιτισμούς και γιορτάζοντας την ενότητα σε μια πραγματικά παγκόσμια σκηνή»,δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, τζιάνι Ινφαντίνο.

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Το ταξίδι του τροπαίου σε όλο τον κόσμο

Από την τρίτη ημέρα του χρόνου ξεκίνησε η περιοδεία του παγκοσμίου τροπαίου (FIFA World Cup Trophy Tour).

Η αρχή έγινε από το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, ενώ στη συνέχεια το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου επισκέφτηκε 30 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA με 75 στάσεις και περισσότερες από 150 ημέρες περιοδείας, δίνοντας στους οπαδούς σε όλο τον κόσμο μια μοναδική ευκαιρία να δουν το πιο πολυπόθητο έπαθλο του ποδοσφαίρου.

Το τρόπαιο φυσικά βρέθηκε και τις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 και τις μελλοντικές χώρες που θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών, συμπεριλαμβανομένων του Μαρόκου, της Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Βραζιλίας.