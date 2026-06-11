Μουντιάλ 2026: Πρεμιέρα σήμερα με τον αγώνα Μεξικό – Ν. Αφρική – Αναλυτικά το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής
Η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου θα ολοκληρωθεί στις 19 Ιουλίου
Η ώρα για την κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη έφτασε, με το θρυλικό στάδιο “Αζτέκα” να φιλοξενεί, σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου το πρώτο παιχνίδι του Μουντιάλ 2026 ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική (22:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡΤ).
Υπενθυμίζεται ότι για πρώτη φορά στη διοργάνωση θα λάβουν μέρος 48 εθνικές ομάδες, προσφέροντας πλούσιο θέαμα, με τους αγώνες να μεταδίδονται από τα ξημερώματα έως αργά το βράδυ από την Πέμπτη 11 Ιουνίου έως την Κυριακή 19 Ιουλίου.
Η πρώτη αγωνιστική περιλαμβάνει αρκετά ενδιαφέροντα παιχνίδια, αλλά ξεχωρίζει αναμφίβολα το «ντέρμπι» του 12ου ομίλου, Αγγλία-Κροατία στο Ντάλας.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:
1ος Όμιλος
11/6 Μέξικο Σίτι Μεξικό – Νότια Αφρική 22:00
12/6 Γουαδαλαχάρα Νότια Κορέα – Τσεχία 05:00
2ος Όμιλος
12/6 Τορόντο Καναδάς – Βοσνία 22:00
13/6 Σαν Φρανσίσκο Κατάρ – Ελβετία 22:00
3ος Όμιλος
14/6 Νέα Υόρκη Βραζιλία – Μαρόκο 01:00
14/6 Βοστώνη Αϊτή – Σκωτία 04:00
4ος Όμιλος
13/6 Λος Άντζελες ΗΠΑ – Παραγουάη 04:00
14/6 Βανκούβερ Αυστραλία – Τουρκία 07:00
5ος Όμιλος
14/6 Χιούστον Γερμανία – Κουρασάο 20:00
15/6 Φιλαδέλφεια Ακτή Ελεφαντοστού – Ισημερινός 02:00
6ος Όμιλος
14/6 Ντάλας Ολλανδία – Ιαπωνία 23:00
15/6 Μοντερέι Σουηδία – Τυνησία 05:00
7ος Όμιλος
15/6 Σιάτλ Βέλγιο – Αίγυπτος 22:00
16/6 Λος Άντζελες Ιράν – Νέα Ζηλανδία 04:00
8ος Όμιλος
15/6 Ατλάντα Ισπανία – Πράσινο Ακρωτήρι 19:00
16/6 Μαιάμι Σαουδική Αραβία – Ουρουγουάη 01:00
9ος Όμιλος
16/6 Νέα Υόρκη Γαλλία – Σενεγάλη 22:00
17/6 Βοστώνη Ιράκ – Νορβηγία 01:00
10ος Όμιλος
17/6 Κάνσας Αργεντινή – Αλγερία 04:00
17/6 Σαν Φράνσισκο Αυστρία – Ιορδανία 07:00
11ος Όμιλος
17/6 Χιούστον Πορτογαλία – Κονγκό 20:00
18/6 Μέξικο Σίτι Ουζμπεκιστάν – Κολομβία 05:00
12ος Όμιλος
17/6 Ντάλας Αγγλία – Κροατία 23:00
18/6 Τορόντο Γκάνα – Παναμάς 02:00
πηγή στην Google
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