Φωτιά στην Υψηλή Ράχη Δράμας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις – Δύο εστίες σε μικρή απόσταση
Οι δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα μέσα σε δασική έκταση. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ.
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στις δύο διαφορετικές εστίες φωτιάς στην περιοχή Υψηλή Ράχη Δράμας.
Οι πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε δασική έκταση και σε μικρή απόσταση η μία από την άλλη, το απόγευμα της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τα περιστατικά περίπου στις 15:15.
Επιχειρούν 42 πυροσβέστες και πέντε εναέρια μέσα
Για την αντιμετώπιση των δύο εστιών επιχειρούν πλέον 42 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού:
- τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη,
- ένα ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Παρανεστίου, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.
Οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό και των δύο εστιών και στην αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης της φωτιάς μέσα στη δασική έκταση.
πηγή στην Google
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