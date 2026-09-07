Καβάλα: Αναγκαστική προσγείωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Ελαιοχώρι – Καλά στην υγεία του το πλήρωμα (βίντεο)

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Ελαιοχώρι Καβάλας που επιχειρούσε σε τοπική πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το kavalanews, η πτήση διακόπηκε για λόγους ασφαλείας, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός στο πλήρωμα.

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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Center TV, κατά τη διάρκεια εναέριων ρίψεων υπήρξε υποψία βλάβης στον έλικα του ελικοπτέρου, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο το πτερύγιο να ήρθε σε επαφή με κλαδιά δέντρου.

Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος, το πλήρωμα ακολούθησε το πρωτόκολλο και κατέβασε το ελικόπτερο στο γήπεδο του οικισμού.

Το ελικόπτερο είναι Sikorsky S-61N, με νηολόγιο N627CK, και χρησιμοποιείται σε αποστολές αεροπυρόσβεσης, συγκεκριμένα έχει καταγραφεί σε πυροσβεστική σύμβαση στην Κύπρο.