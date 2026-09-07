Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη;
Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ποια εξαγγελία του Μητσοτάκη στη ΔΕΘ θεωρείτε σημαντικότερη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Αναγκαστική προσγείωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Ελαιοχώρι – Καλά στην υγεία του το πλήρωμα (βίντεο)

Υπήρξε υποψία βλάβης στον έλικα

Καβάλα: Αναγκαστική προσγείωση πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Ελαιοχώρι – Καλά στην υγεία του το πλήρωμα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:48

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε πυροσβεστικό ελικόπτερο στο Ελαιοχώρι Καβάλας που επιχειρούσε σε τοπική πυρκαγιά.

Σύμφωνα με το kavalanews, η πτήση διακόπηκε για λόγους ασφαλείας, χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός στο πλήρωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Center TV, κατά τη διάρκεια εναέριων ρίψεων υπήρξε υποψία βλάβης στον έλικα του ελικοπτέρου, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο το πτερύγιο να ήρθε σε επαφή με κλαδιά δέντρου.

Μετά τη διαπίστωση του προβλήματος, το πλήρωμα ακολούθησε το πρωτόκολλο και κατέβασε το ελικόπτερο στο γήπεδο του οικισμού.

Το ελικόπτερο είναι Sikorsky S-61N, με νηολόγιο N627CK, και χρησιμοποιείται σε αποστολές αεροπυρόσβεσης, συγκεκριμένα έχει καταγραφεί σε πυροσβεστική σύμβαση στην Κύπρο.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σερβία: Η κυβέρνηση πρότεινε τη διάλυση της Βουλής – Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές
ΔΙΕΘΝΗ

Σερβία: Η κυβέρνηση πρότεινε τη διάλυση της Βουλής – Ανοίγει ο δρόμος για πρόωρες εκλογές

Ο πρωθυπουργός Τζούρο Μάτσουτ υπέβαλε την πρόταση κατά την έκτακτη συνεδρίαση της κυβέρνησης. Την τελική απόφαση για τη διάλυση του Κοινοβουλίου θα λάβει ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς.